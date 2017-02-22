У Тернополі спіймали поліцейського-хабарника

Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) стосовно працівника карного розшуку Тернопільського відділу поліції.

Розслідуванням встановлено, що старший лейтенант поліції вимагав у тернополянина п’ять тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за підозрою у крадіжці побутової техніки.\

Зловмисника затримано під час передачі майже двох тисяч гривень – частини обіцяної «винагороди». Злочин викрито спільно з працівниками з внутрішньою безпекою Нацполіції і з допомогою співробітників Служби безпеки України.