У Тернополі спіймали студентів, які крали бензин у авто

Різкий запах бензину відчули патрульні у дворі будинку на вулиці Чалдаєва. Це було близько 3-ї години ночі, 22 березня.

«Ми зайшли в інший двір, і знову ж те саме – запах бензину. Тоді ми вирішили ретельно оглянути прилеглу територію», – розповідає інспектор патрульної поліції.

Біля сусіднього будинку охоронці порядку помітили 2-х підозрілих осіб, які стояли біля ВАЗ 21011. Інспектори підійшли до них, щоб перевірити особи. З’ясувалося, що це 17-річні студенти одного з навчальних закладів міста. При спілкуванні вони зізналися інспекторам, що зливали паливо з автомобіля. Неповнолітніх патрульні доправили до відділку поліції для з’ясування усіх обставин.