У Тернополі спіймали сутенершу та двох проституток

Працівники відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП області, піймали сутенершу та її подругу на гарячому.

За словами керівника відділу Олександра Буняка, організаторці незаконного бізнесу двадцять один рік. Вона жителька Заліщицького району. Свого часу навчалася в одному з училищ Тернополя, але була відрахована. Після цього вирішила влаштувати власний бізнес – винайняла двохкімнатну квартиру на вулиці Ломоносова і почала торгувати сексуальними послугами.

“Бізнесменша” шукала клієнтів, а дві двадцятирічні близнючки з Лановеччини заробляли гроші. Вартість послуг коливалася від вісімсот до тисячі гривень за годину. Клієнти були різні – як молоді, так і старшого віку.

Тридцять відсотків від суми забирала організатор заробітків, інколи приймала оплату одягом відомих брендів.

Олександр Буняк каже, що обидві сестри мали дітей – одному хлопчику 4 роки, іншому 9 місяців. Поки мами працювали, сутенерша з дітьми сиділа в сусідній кімнаті. За деякий час одна з близнючок поїхала до Італії, залишивши сина сестрі.

Під час санкціонованих обшуків у квартирі вилучили близько 3500 гривень, мобільні телефони та сім-картки. Виявили правоохоронці і два пристрої для куріння марихуани. Наркотичну речовину, кажуть дівчата, споживали разом із клієнтами.

Підозрювану затримали відповідно до статті 208 КПК. Їй інкримінують статтю 303 частина 2 ККУ – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Її подруга відповідатиме перед законом за статтею 181-1 КУпАП – заняття проституцією, що тягне за собою попередження або штраф від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.