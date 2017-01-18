У Тернополі спіймали трьох тернополян з “багатим минулим”

Днями близько 6-ї години ранку, 17 січня, патрульні отримали повідомлення про бійку біля одного із закладів на вулиці Богдана Хмельницького. Прибувши на місце, інспектори виявили трьох чоловіків, між якими виник конфлікт.

Громадяни висловлювались грубою нецензурною лайкою, поводили себе агресивно та зухвало, на зауваження та вимоги інспекторів припинити правопорушення не реагували.

Відтак інспектори затримали порушників.

Чоловіків доставили до медичного закладу, де вони від освідування на ступінь алкогольного сп’яніння відмовилися. Потім правопоруників доставили до міського відділу поліції.

На громадян охоронці порядку склали адміністративні матеріали за ст. 178 (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді), ст. 173 ( Дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП.

До слова, особи вже неодноразово притягалися до адміністративної відповідальності