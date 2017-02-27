У Тернополі спіймали “злодія-заробітчанина”

Спочатку вкрасти, а згодом повернути за кругленьку суму – таку кримінальну схему збагачення придумав раніше неодноразово судимий тернополянин. Заробляти планував на власниках автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як розповів начальник Тернопільського відділу поліції Cергій Гаврилюк, зловмисника перевіряють на причетність до майже десятка крадіжок, принаймні стільки потерпілих, що звернулися до поліції, знайшли записки з номером телефону лиходія після того, як з їхніх автомобілів були зняті номерні знаки. Підозра щодо вчинення двох крадіжок уже оголошена.

29-річному тернополянину злочинного досвіду не позичати. Декілька в’язничних термінів за грабежі, нанесення тяжких тілесних ушкоджень далися взнаки: молодик вперто мовчить – своєї провини не визнає. Проте поліцейським вистачило доказів, аби оголосити підозру у вчинених ним злодіяннях. Більше того, один з потерпілих таки повівся на пропозицію викупити номерні знаки свого автомобіля, і перечислив зловмисникові тисячу гривень.

Крадіжки зловмисник чинив нічної пори. Обирав автомобілі тільки з іноземними номерами, адже відновити такі номерні знаки в Україні неможливо. Знаючи це, крадій розраховував, що потерпілі, не роздумуючи, викуповуватимуть у нього крадене. Мабуть й тому так безпечно залишав записки з номером свого мобільного на склі транспортних засобів. Та жага наживи обернулася кримінальною відповідальністю.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 185 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.