У Тернополі спіймали зухвалого п’яницю за кермом

Близько 5-ї години ранку, 27 лютого, інспектори помітили автомобіль Fiat Linea, у якого не горів задній габарит. Патрульні наказали водієві зупинитися. При перевірці документів охоронці порядку патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували 26-річному громадянину пройти тест на стан алкогольного сп’яніння на місці, але він відмовився. Натомість відкоркував пляшку спиртного і випив, не дочекавшись освідування у медичному закладі. Патрульні доправили правопорушника до відділку поліції.

Полісмени склали на водія протокол за ч.4 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів).