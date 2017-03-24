У Тернополі сусіди сваряться через 30-метрову тополю

Мешканці будинку, що на вулиці Грушевського, 9, звернулися до ПП «Східний масив» з колективною заявою щодо проведення омолоджувальної підрізки дерева у їхньому дворі.

Тридцятиметрова тополя на відстані чотирьох метрів від будинку – небезпечний сусід. Хоча всі мешканці будинку підписалися під зверненням щодо проведення омолоджувальної підрізки, адже дерево може загрожувати і людям, і самому будинку, мешканці однієї квартири виступили категорично проти здійснення робіт.

Відтак орендована техніка (власне авто підприємства для проведення висотних робіт не має достатньої висоти) півтори години простояла під під’їздом будинку. Хоча робота не виконувалася через перешкоджання мешканців квартири №4 ,та підприємство мусило оплатити час оренди, розповідає директор підприємства Михайло Дереворіз. По факту інциденту був здійснений виклик патруля поліцїі, представники якого зафіксували обставини події а також те, що через спротив мешканців ПП «Східний масив» знімає з себе відповідальність за наслідки, які можуть виникнути через високорослість дерева. Причини, через які мешканці однієї квартири перешкоджають виконанню роботи представниками ПП «Східний масив», не зрозумілі.

Попри це вони мають відшкодувати у судовому порядку вартість простою техніки. Тим часом, мешканці інших квартир на Грушевського, 9 з острахом пересуваються прибудинковою територією, хвилюються за своїх дітей та за залишений поблизу автотранспорт. До закінчення міжвегетаційного періоду залишилося декілька тижнів, відтак розраховувати доводиться лише на свідомість та добросовісність двох людей, які своєю безвідповідальною поведінкою наражають на небезпеку усіх жителів будинку.