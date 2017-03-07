У Тернополі свідоцтво про народження видають прямо в пологовому будинку

Перший офіційний документ дитини – свідоцтво про народження. Державну реєстрацію народження дитини проводять у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або у пологовому будинку.

Тернопіль приєднався до пілотного проекту Міністерства юстиції України по отриманню свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Мета такого кроку – полегшити процедуру реєстрації дитини.

Тепер матерям, які народили дитину, можна навіть не виходити з пологового, аби отримати свідоцтво про народження малюка. При цьому, компетенція пологових будинків не розширилася, просто в їх приміщенні відтепер розташовується кабінет працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану в режимі фронт-офісу, який здійснює прийом документів та видає свідоцтва про народження.

Перелік документів для реєстрації народження у пологовому будинку не відрізняється від того, що необхідний для реєстрації безпосередньо в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Потрібно надати оригінали таких документів:

медичне свідоцтво про народження, видане закладом охорони здоров’я;

паспорта батьків;

свідоцтво про шлюб (за наявності зареєстрованого шлюбу).

У випадку наявності різних прізвищ у батьків, обов’язкова згода обох батьків на присвоєння прізвища дитини.

Якщо дитина народилась у батьків, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, і батько дитини бажає визнати батьківство при державній реєстрації народження, присутність обох при проведенні державної реєстрації народження дитини і подання ними спільної заяви про визнання батьківства є обов’язковими.

Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

Свідоцтво про народження дитини можна отримати безпосередньо в пологовому будинку Якщо цю можливість не використовуєте вчасно – вирушайте до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Головне територіальне управління юстиції

у Тернопільській області