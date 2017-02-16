У Тернополі трапилася серйозна аварія: чоловіка з авто витягували рятувальники

14 лютого о 18:24 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що у місті Тернопіль на вулиці 15 Квітня трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце події оперативно направили чергове відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у складі 3-ох чоловік особового складу.

По прибуттю на місце встановили, що зіткнулися два автомобілі. Вогнеборцями було здійснено деблокування потерпілого із понівеченого транспортного засобу, а також відключення газобалонного обладнання автомобілів.