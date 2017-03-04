У Тернополі триває набір до «Школи помічника депутата»

У Тернополі незабаром стартує Міжрегіональний проект “Школа помічника депутата”. Подати заяву на участь можуть усі охочі. Для цього треба заповнити анкету.

https://docs.google.com/forms/d/1pTo6k8nfLlmzYR9eeykyLuCzsV1sSJCKffdTHXBY4_8/viewform?edit_requested=true

Організатором проекту у Тернополі виступає обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Учасників “Школи помічника депутата” упродовж двох місяців очікують близько 10 семінарів. Спікерами будуть народні депутати України, депутати місцевих рад, громадсько-політичні діячі, представники міської ради, обласної адміністрації. Вони розповідатимуть про діяльність органів самоврядування та усі аспекти діяльності помічника депутата. Наприкінці проекту для учасників “Школи помічника депутата” проведуть екскурсію у Верховній Раді.

За словами організаторів, кількість учасників обмежена до 25. Після заповнення форми на участь повідомляють про час і місце співбесіди. Під час відбору кандидатів будуть звертати уваги на те, як спілкується людина, яку діяльність веде, де навчається, яка мета вступу до школи. Кандидати, які успішно пройдуть співбесіду, стануть учасниками проекту “Школа помічника депутата”.

Попередньо організатори проекту оголосили набір кандидатів до 28 лютого. Через велику кількість заяв конкурс до «Школи помічника депутата» продовжено до 5 березня.