У Тернополі цього року відремонтують 17 тротуарів
Титульні списки капітального ремонту тротуарів в м. Тернополі на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради першого лютого 2017 року.
Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТРОТУАРІВ
В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2017 РІК
|№п/п
|Назва об’єкта
|Вартість робіт,тис. грн.
|1
|2
|3
|1
|Капітальний ремонт вул.Глиняна в м.Тернополі– тротуар
|400,00
|2
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії) в м.Тернополі
|580,00
|3
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці) в м.Тернополі
|100,00
|4
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка) в м.Тернополі
|430,00
|5
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуарів фігурними елементами мощення на вул.Танцорова в м.Тернополі
|400,00
|6
|Капітальний ремонт тротуару по вул.Карпенка від будинку №5 до будинку №23 в м.Тернополі
|500,00
|7
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Качали в м.Тернополі
|400,00
|8
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Б.Хмельницького (ділянка від вул.Родини Барвінських до вул.С.Качали) в м.Тернополі
|525,00
|9
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Франка в м.Тернополі
|500,00
|10
|Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі (тротуари)
|550,00
|11
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення від заїзду вул.Гребінки в сторону моста через залізничну колію по вул.Микулинецькій в м.Тернополі
|220,00
|12
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.О.Польового в м.Тернополі
|25,00
|13
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Макаренка в районі ЗОШ №9 в м.Тернополі
|500,00
|14
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.М.Грушевського навпроти ОДА в м.Тернополі
|525,00
|15
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Дубовецькій в м.Тернополі (ділянка від вул.Бродівської до військової частини)
|270,00
|16
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Листопадовій в м.Тернополі
|50,00
|17
|Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ в м.Тернополі (ділянка від вул.Вільхової до вул.Циганської)
|25,00
|Разом
|6000,00