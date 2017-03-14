У Тернополі цього року відремонтують 17 тротуарів

№п/п Назва об’єкта Вартість робіт,тис. грн.

1 2 3

1 Капітальний ремонт вул.Глиняна в м.Тернополі– тротуар 400,00

2 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії) в м.Тернополі 580,00

3 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці) в м.Тернополі 100,00

4 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка) в м.Тернополі 430,00

5 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуарів фігурними елементами мощення на вул.Танцорова в м.Тернополі 400,00

6 Капітальний ремонт тротуару по вул.Карпенка від будинку №5 до будинку №23 в м.Тернополі 500,00

7 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Качали в м.Тернополі 400,00

8 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Б.Хмельницького (ділянка від вул.Родини Барвінських до вул.С.Качали) в м.Тернополі 525,00

9 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Франка в м.Тернополі 500,00

10 Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі (тротуари) 550,00

11 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення від заїзду вул.Гребінки в сторону моста через залізничну колію по вул.Микулинецькій в м.Тернополі 220,00

12 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.О.Польового в м.Тернополі 25,00

13 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Макаренка в районі ЗОШ №9 в м.Тернополі 500,00

14 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.М.Грушевського навпроти ОДА в м.Тернополі 525,00

15 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Дубовецькій в м.Тернополі (ділянка від вул.Бродівської до військової частини) 270,00

16 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Листопадовій в м.Тернополі 50,00

17 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ в м.Тернополі (ділянка від вул.Вільхової до вул.Циганської) 25,00