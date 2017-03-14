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У Тернополі цього року відремонтують 17 тротуарів

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Титульні списки капітального ремонту тротуарів в м. Тернополі на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради першого лютого 2017 року.

Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТРОТУАРІВ

В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2017 РІК

№п/п Назва об’єкта Вартість робіт,тис. грн.
1 2 3
1 Капітальний ремонт вул.Глиняна в м.Тернополі– тротуар 400,00
2 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії) в м.Тернополі 580,00
3 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці) в м.Тернополі 100,00
4 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка) в м.Тернополі 430,00
5 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуарів фігурними елементами мощення на вул.Танцорова в м.Тернополі 400,00
6 Капітальний ремонт тротуару по вул.Карпенка від будинку №5 до будинку №23 в м.Тернополі 500,00
7 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Качали в м.Тернополі 400,00
8 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Б.Хмельницького (ділянка від вул.Родини Барвінських до вул.С.Качали) в м.Тернополі 525,00
9 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Франка в м.Тернополі 500,00
10 Капітальний ремонт– заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі (тротуари) 550,00
11 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення від заїзду вул.Гребінки в сторону моста через залізничну колію по вул.Микулинецькій в м.Тернополі 220,00
12 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.О.Польового в м.Тернополі 25,00
13 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Макаренка в районі ЗОШ №9 в м.Тернополі 500,00
14 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.М.Грушевського навпроти ОДА в м.Тернополі 525,00
15 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Дубовецькій в м.Тернополі (ділянка від вул.Бродівської до військової частини) 270,00
16 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Листопадовій в м.Тернополі 50,00
17 Капітальний ремонт– заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ в м.Тернополі (ділянка від вул.Вільхової до вул.Циганської) 25,00
Разом 6000,00

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