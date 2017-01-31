У Тернополі відбулися змагання зі сноубордингу

У Тернополі переможцем змагань зі сноубордингу став киянин Володимир Трубін

У Тернополі відбулися змагання серед аматорів «Snowboarding freestyle». Організувала захід Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Змагалися юнаки і дівчата 18–21 року. Четверо осіб прибули до Тернополя із Києва. 18-річний гість із столиці Володимир Трубін здобув перше місце.

– Сноубордингом займаюся 6 років. Я вже мав досвід участі в аматорських і професійних змаганнях. У Києві молодь активно займається цим видом спорту. У парку є спеціальне виділене місце. Всеукраїнські змагання в основному проводять в Карпатах. А я торік брав участь у таких змаганнях в Харкові. Радий, що запросили до Тернополя, я тут вперше. Місто дуже гарне, атмосферне, – каже сноубордист Володимир Трубін.

Усі учасники «Snowboarding freestyle» отримали грамоти, переможці – Кубок та медалі. Керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило наголосив, що завжди підтримує ініціативи молоді з організації спортивних змагань. – “Сьогодні молодь захоплюється комп’ютерними іграми, годинами переписуються у соцмережах. Тож свіже повітря і рух вони сприймають як нестандартне проводження вільного часу, але найголовніше, що такі аматорські змагання – це оздоровча фізкультура і популяризація здорового способу життя. Дуже добре, що хлопці і дівчата на чолі з головою молодіжного крила Тернопільського ТТО партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Юрієм Пителем організовують заходи, які передбачають фізичну активність”.

Ініціатор проведення «Snowboarding freestyle» – активіст молодіжного крила тернопільського осередку партії «Солідарність» Володимир Стець, який займається цим видом спорту вже 4 роки.

– Мені дуже подобається сноубординг і хотів організувати змагання серед молоді. Бо в Тернополі не часто ініціюють такі спортивні заходи. Це аматорські змагання. Учасників небагато, але від того азарту не менше. Ми добре покаталися, – поділився враженнями Володимир Стець.