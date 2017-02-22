У Тернополі відбувся показ фільму про Революцію Гідності

У Тернополі у «Палаці кіно» відбувся показ фільму «Майдан», який присвячений подіям Революції Гідності. Вхід був вільний. Захід організувала Тернопільська територіальна організація «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Пройшло вже три роки після Революції Гідності. У ці дні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні і згадуємо хронологію подій, які стали переломними в історії України. Наше завдання сьогодні – захищати цінності і принципи, які під час Майдану були закладені в основу нового етапу розвитку України. Наші активісти обрали для сьогоднішнього показу один з тих фільмів, який найкраще відтворює хронологію подій Революції Гідності», – зазначив керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

На показ фільму «Майдан» прийшли учні Тернопільської школи № 18. Як зазначили педагоги навчального закладу, такі заходи є дуже вагомими в рамках національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

«Діти із задоволенням прийшли, щоб подивитися цей фільм і щось нове дізнатися. Тому що вони пережили ці події. Сьогодні вони відновили їх у своїй пам’яті. Наші учні мають дуже багато інформації на цю тему. У нашій школі діє історико-меморіальний музей Революції Гідності, ми часто проводимо заходи, присвячені Майдану. У фільмі, який дивилися сьогодні, хронологія майданівських подій продемонстрована дуже чітко», – каже керівник 8А класу Галина Татарин.