У Тернополі відзначили 203-тю річницю від дня народження Тараса Шевченка

9 березня Україна відзначає 203-тю річницю від дня народження Кобзаря. На Тернопільщині з нагоди цієї дати провели заходи.

В обласному центрі біля пам’ятника Тарасові Шевченку представники духовенства відслужили молитву. Вшанувати видатного письменника зібралися пересічні тернополяни, громадські організації, представники влади.

«Сьогодні вшановуємо видатного поета та письменника Тараса Шевченка, який є пророком українського народу. У сучасних реаліях, коли в нашій країні тривають такі масштабні суспільно-політичні події, дуже важливо, щоб кожен українець активно читав та аналізував творчість Великого Кобзаря. Адже вірші і проза Тараса Шевченка є надзвичайно актуальними сьогодні. Він заклав у свою творчість цінності українського народу, які відстоював Майдан і на захист яких наші військові служать зараз на сході України. Тарас Шевченко, безумовно, об’єднує нас усіх навколо історії, культурної спадщини нашої країни і національних інтересів», – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.