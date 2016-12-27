У Тернополі водій збив поліцейського

26 грудня, близько 2-ї години ночі, на вулиці Братів Гжицьких водій автомобіля Volkswagen Golf наїхав на співробітника роти патрульної служби поліції спеціального призначення “Тернопіль”

. Водій втік з місця події. Патрульні отримали орієнтування на цей транспортний засіб. Під час оперативних дій патрульні виявили автомобіль з характерними пошкодженнями в селі Петриків поблизу лісосмуги. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та кінологічну службу.

Спільними зусиллями, по гарячих слідах затримали одного з пасажирів автомобіля. 32-річного чоловіка інспектори доставили в медичний заклад для визначення стану алкогольного сп’яніння. Після цього громадянина доставили до відділку поліції та передали слідчому для з’ясування усіх обставин

