У Тернополі викрили наркопритон: усі деталі резонансної справи

Різкий запах ацетону, купи використаних шприців у під’їзді та поруч з будинком, сторонні люди підозрілої зовнішності – впродовж останніх років мешканці багатоповерхівки на вулиці братів Бойчуків страждали від усіх цих незручностей, створених тридцятиоднорічним сусідом. Чоловік – наркоман зі стажем, неодноразово судимий. Він у власній трьохкімнатній квартирі облаштував наркопритон.

За словами виконуючого обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, документувати причетність тернополянина до виготовлення та торгівлі наркотиками вони почали ще у 2015 році. Проте реорганізації та поліцейські реформи пригальмували усі справи. І лише тепер оперативники підрозділу змогли продовжити почате.

У ході спецоперації правоохоронці здійснили оперативну закупівлю наркосировини, а далі провели санкціоновані обшуки та затримання. Саме в цей момент в квартирі наркоторговця перебувало ще й троє клієнтів-споживачів.

Михайло Димида каже, що тернополянин не лише варив опій на квартирі, але й дозволяв своїм покупцям одразу на місці його вживати. Клієнтами “підприємця” були фактично усі наркозалежні тернополяни масиву БАМ. За міліграм опію просив 100 гривень. Наразі оперативники підрозділу протидії наркозлочинності встановлюють шляхи надходження макової соломки.

У ході розслідування з’ясувалося, що іноді покупці приходили з власною сировиною для виготовлення опію. За день через квартиру місцевого жителя могло пройти від двадцяти до тридцяти наркозалежних.

– Люди лежали на сходах напівживі, переживала за свою дитину. Знаю, що він неодноразово сидів за наркотики. Страшно було вийти на вулицю, пустити дитину саму було страшною, – пригадує сусідка затриманого.

Під час спецоперації оперативники вилучили більше п’яти кілограм макової соломки, 15 мілілітрів опію та три літри розчину опію, прекурсори, марихуану, гроші. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Михайло Димида стверджує, що сьогодні в Тернополі офіційно на обліку перебуває близько чотирьохсот наркозалежних людей. Проте цифра ця не є остаточною. Насправді таких людей в обласному центрі в рази більше. Тому оперативник звертається до мешканців міста та області співпрацювати з їхнім підрозділом і повідомляти про факти незаконного збуту, вживання та виготовлення наркотиків за адресою: Тернопіль, вул. Валова, 11, каб. №907 або за номерами (0352) 27-13-81, 27-17-27.