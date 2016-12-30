Новини Тернополя 

У Тернополі випадково спіймали чоловіка, якого розшукувала поліція

Maryana Прокоментуй!

Один з екіпажів патрульної поліції 29 грудня, близько 12 години дня, прибув на проспект Злуки за викликом про сварку між сусідами.

Заявниця повідомила, що чоловік в нетверезому стані, всю ніч заважав їй відпочивати, шумів, ображав. На зауваження жінки відповідав некоректно. Між сусідами виник словесний конфлікт.

Під час спілкування з громадянином, патрульні з’ясували, що 40-річний чоловік знаходиться в оперативному розшуку.
Інспектори затримали чоловіка та доставили до міського відділу поліції.

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