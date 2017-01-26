У Тернополі виявили підпільне казино

24 січня, близько 19-ї години, патрульним надійшло повідомлення про діяльність підпільних ігрових автоматів.

Інспектори, прибувши на вказане місце події, на проспекті Злуки, виявили приміщення в якому знаходилася комп’ютерна техніка, ззовні схожа на обладнання для азартних ігор.

Подальшим розслідуванням такого виду діяльності будуть займатися слідчі, яких викликали на місце події.

Пам’ятайте! В Україні гральний бізнес та участь в азартних іграх заборонені законом.

Патрульна поліція звертається до громадян – знаєте про випадки незаконного функціонування ігрових автоматів – телефонуйте на службу 102!