У Тернополі виявили підпільне казино
24 січня, близько 19-ї години, патрульним надійшло повідомлення про діяльність підпільних ігрових автоматів.
Інспектори, прибувши на вказане місце події, на проспекті Злуки, виявили приміщення в якому знаходилася комп’ютерна техніка, ззовні схожа на обладнання для азартних ігор.
Подальшим розслідуванням такого виду діяльності будуть займатися слідчі, яких викликали на місце події.
Пам’ятайте! В Україні гральний бізнес та участь в азартних іграх заборонені законом.
Патрульна поліція звертається до громадян – знаєте про випадки незаконного функціонування ігрових автоматів – телефонуйте на службу 102!