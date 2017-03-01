У Тернополі з ініціативи БПП 2017-й проголосили Роком УПА

У Тернополі у 2017-у відзначатимуть 75-у річницю утворення Української повстанської армії та звитяги Українського духу. Відповідне рішення, яке ініціювали депутати від фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність», ухвалили 24 лютого на сесії міської ради.

«Документом передбачено проголосити 2017-й у Тернополі Роком УПА і звитяги Українського духу, а також забезпечення доплати пенсії ветеранам ОУН-УПА у розмірі 500 гривень. Їх на сьогоднішній день у Тернополі є 53. Як відомо, з ініціативи нашої фракції обласна рада у 2016-му прийняла рішення про проголошення 2017-го Роком УПА. Аналогічне рішення ми ініціювали у міськраді на початку січня, коли вшанували пам’ять видатного земляка, провідного діяча ОУН-УПА Омеляна Польового. Дякуємо депутатам за підтримку нашої ініціативи», – каже секретар Тернопільської міської ради, голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка» Солідарність» Віктор Шумада. – «Виплати ветеранам почнуть виплачувати у найближчий час. Вони будуть вестись із програми «Турбота». Для цього вже передбачено 282 тисячі гривень на цей і на наступний роки. Ми проголосували за відповідні зміни в програму і підтримали рішення, власне, згідно якої ці кошти були закладені».

Окрім цього, 24 лютого депутати міськради в програму «Турбота» внесли зміни, які передбачають для бійців добровольчих батальйонів кошти на компенсацію за комунальні послуги. Відтак учасникам-добровольцям антитерористичної операції відшкодовуватимуть пільги в розміри 75 відсотків на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання.

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