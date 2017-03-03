У Тернополі за громадські кошти зроблять спортивний майданчик

Незабаром почнуть облаштовувати спортивний майданчик на проспекті Злуки, 11. Нагадаємо, проект встановлення майданчика, який запропонував головний інженер ПП “ТернопільКомсервіс” Володимир Байгер, став одним із переможців у конкурсі громадських ініціатив.

Незабаром тут розпочнуться підготовчі роботи, після яких будуть встановлені вуличні тренажери. Оглянули місце, де незабаром облаштують спортивний майданчик та обговорили особливості здійснення робіт місцевий депутат із головним інженером ПП “Тернопіль Комсервіс”.

Володимир Байгер вже не вперше намагається залучити молодь мікрорайону до занять спортом. Саме він є ініціатором встановлення працівниками ПП «Тернопіль Ком Сервіс» у дворах у будинків, які обслуговує дане підприємство, гімнастичних майданчиків, що складаються з перекладини та брусів для занять спортом.