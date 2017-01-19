У Тернополі загорілася “копійка”

“На вулиці 15 Квітня у дворі горить автомобіль ”, – таке повідомлення отримали патрульні вночі, 18 січня.

Приїхавши на миісце події, полісмени з’ясували, що заявник помилково назвав адресу, а насправді пожежа на вулиці Петлюри. Коли патрульні приїхали туди, з автомобіля ВАЗ-2101 йшов дим. Вони оперативно взялись гасити пожежу з допомогою автомобільних вогнегасників. За кілька хвилин загрозу вдалося ліквідувати.

Також на місце події викликали підрозділ ДСНС. Обставини виникнення пожежі встановлюються.