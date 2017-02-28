У Тернополі замінували адмінбудівлю

“Коперника, 1 – заміновано” – ці три слова повідомив невідомий, зателефонувавши на лінію служби безпеки України в Тернопільській області. Вони в свою чергу одразу про даний факт поінформували усі екстрені служби. За вказаною адресою виїхали працівники поліції, служби безпеки, рятувальники, вибухотехніки, кінологи та лікарі.

Усіх людей, які знаходилися в даному приміщенні, евакуювали, територію обгородили. За словами слідчих, адмінбудівлю обстежили вибухотехніки та кінологи, але жодного небезпечного предмету вони не виявили. Правоохоронці встановлюють особу невідомого, який повідомив про замінування.

Працівники поліції нагадують, що після внесення змін до частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Відділ комунікації НП