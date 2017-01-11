На роботу в Тернополі потрібен судовий експерт
Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний Центр МВС України оголошує відбір кандидатів-чоловіків для прийому на посаду судового експерта відділу досліджень у сфері інформаційних технологій з територіальним розташуванням у м. Тернопіль.
Умови:
– чіткий графік роботи (вихідні дні – субота, неділя);
– комфортні умови праці;
– вчасна виплата заробітної плати.
Вимоги до кандидата:
– повна вища технічна освіта за напрямками: інформатики, комп’ютерні технології (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст або магістр);
– знання комп’ютерної техніки, методів відновлення інформації, основи Microsoft Windows і Linux;
– комунікабельність;
– пунктуальність та відповідальність;
– вік від 25 до 35 років.
Телефонуйте: 8 (0352) 27-12-68.