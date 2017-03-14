Новини Тернополя 

У Тернополі зараз “латають” дороги, а за капремонт візьмуться пізніше

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У Тернополі цими днями триває ямковий та поточний ремонт доріг. Зі слів начальника відділу технагляду Олега Вітика, управління житлово-комунального господарства спільно з відділом технагляду визначили найбільш пошкоджені після зимових перепадів температур ділянки доріг, на яких першочергово розпочали роботи. Також до уваги брали звернення водіїв.

«Наразі провели асфальтування нижнього шару на вул. 15 Квітня та зі сторони біля онкодиспансеру, і зі сторони так званого «болгарського магазину», – розповідає Олег Вітик. – Також проведено фрезерування дорожнього покриття на вул. Коновальця, де скоро розпочнуть асфальтування, а на інших ділянках міста триває ліквідація глибоких вибоїн».

Нагадаємо, що капітальний ремонт вулиць Тернополя розпочнуть після проведення тендерних процедур та з настанням сприятливих погодних умов.

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