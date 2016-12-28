У Тернополі затримали двох злодюжок, які накрали речей на 650 тисяч

З двох магазинів у центрі міста викрали шуби загальною вартістю 655 тисяч гривень.

За словами слідчого міського відділу поліції Івана Боднара, крадіжки трапилися 13 та 14 грудня близько четвертої години ранку. Першого дня злодіїв було двоє. Вони, розбивши каменем вікно, винесли 17 хутряних виробів. На крадіжку їм знадобилося менше хвилини.

Наступного дня, 14 грудня, жертвою злодія став ще один магазин. В нього таким самим способом проник невідомий і викрав 9 норкових шуб вартістю 380 тисяч гривень.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці вийшли на слід злодіїв. 23 грудня їх затримали. Чоловіки у скоєному зізналися. Вони – жителі Запоріжжя, 1986 та 1991 років народження. Обоє неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців за майнові злочини та адміністративні правопорушення.

До Тернополя приїхали, аби підзаробити на крадіжках. Магазини обирали за принципом цінності товару та ті, які знаходилися неподалік орендованого ними житла. Весь крадений товар вони одразу несли до помешкання.

Жителям Запоріжжя інкримінують статтю 185 частина 4 – крадіжка, вчинена у великих розмірах. Триває слідство.