Новини Тернополя 

У Тернополі затримали “липкорукого”

Maryana Прокоментуй!

За крадіжки з підвалів 40-річний тернополянин уже був судимий, кримінальне провадження за аналогічні злочини й зараз розслідують слідчі, та зловмисник «не може жити», не погосподарювавши в чужих комірках.

Цього разу жертвою липкорукого стала жителька однієї з багатоповерхівок, що по вулиці Степана Бандери. Тернополянка звернулася до поліцейських із заявою про те, що з її підвального приміщення, пошкодивши навісний замок, хтось поцупив електроінструменти.

Тим «хтось», як встановили оперативники Тернопільського відділу поліції, виявися 40-річнийжитель обласного центру. Чоловік уже неодноразово судимий за аналогічні злочини, проте залежність від алкоголю і відсутність коштів на його придбання час від часу штовхають його на підвальні вилазки.

Накрадене переважно збував за безцінь, а якщо трапляється щось з продуктів чи консервації – залишав на закуску.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 ККУ. Триває розслідування.

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