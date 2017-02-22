На Тернопільщині затримали молодика, який вбив жінку

Відповідно до статті 208 КПК, правоохоронці затримали підозрюваного в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Це – мешканець села Веселівка Кременецького району, 1993 року народження.

За словами слідчого Кременецького відділу поліції Павла Кочкубея, під час проведення оперативно-розшукових заходів, правоохоронці почали перевіряти осіб, які раніше потрапляли в поле зору поліції і були знайомі з потерпілим.

Прийшовши до одного з мешканців району, вони помітили, що його одяг вкритий плямами бурого кольору, схожими на кров. Як з’ясувалося, молодик того дня був у Кременці та випивав у компанії. Коли і куди він поїхав після гуляння, ніхто не знає, але всі стверджують, що, перебуваючи з ними, він був у чистому одязі без жодних плям.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Одяг молодика відправили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що мертвого кременчанина 1963 року народження виявила 19 лютого його дружина. Жінка, зайшовши в господарське приміщення, наткнулася на тіло потерпілого. Житель райцентру лежав у крові мертвий.

Медики встановили, що чоловік помер внаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді поєднаної травми голови, грудей та черевної порожнини з ушкодженням внутрішніх органів.

Правоохоронці відпрацьовують і інші версії та можливих осіб, причетних до смерті чоловіка.