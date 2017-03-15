У Тернополі затримали наркомана з демедролом та … медичним скальпелем

Патрулюючи вулицю Перля, інспектори помітили чоловіка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Подія трапилася близько 19-ї години вечора, 13 березня.

Охоронці порядку підійшли до нього, щоб перевірити особу. З’ясувалося, що це раніше судимий житель Козівського району.

При поверхневій перевірці патрульні виявили у чоловіка 2 ампули димедролу, медичні шприци, 2 викрутки, предмет схожий на ніж та медичний скальпель. Громадянина інспектори доправили до відділку поліції та передали слідчому.