Новини Тернополя 

У Тернополі затримали наркомана з демедролом та … медичним скальпелем

Maryana Прокоментуй!

Патрулюючи вулицю Перля, інспектори помітили чоловіка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Подія трапилася близько 19-ї години вечора, 13 березня.

Охоронці порядку підійшли до нього, щоб перевірити особу. З’ясувалося, що це раніше судимий житель Козівського району.

При поверхневій перевірці патрульні виявили у чоловіка 2 ампули димедролу, медичні шприци, 2 викрутки, предмет схожий на ніж та медичний скальпель.

Громадянина інспектори доправили до відділку поліції та передали слідчому.

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