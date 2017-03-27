Новини Тернополя 

У Тернополі затримали п’яного таксиста?

Maryana Прокоментуй!

Автомобіль таксі Chevrolet Aveo, яке їхало посередині дороги, інспектори зупинили, близько 13-ї години, на вулиці Корольова.

При перевірці документів, у 40-річного правопорушника патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 2,18 проміле алкоголю в крові. А це майже у 11 разів перевищує допустиму норму.

На водія склали протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст.122 (Порушення ПДР).

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