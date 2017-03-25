Новини Тернополя 

У Тернополі затримали п’яного водія маршрутки

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Сьогодні тернополянин Андрій Чернов став свідком, як автобусом керував  п’яний водій.
Сталося це на вулиці Галицькій, на перехресті біля шиномонтажу. Спочатку водій автобуса ПАЗ пробував розвернутися на перехресті, потім, проїхавши поміж машини, вилетів на тротуар, і загруз в болоті. Вийшовши з автобуса – ледь тримався на ногах, і спирався на автобус.
Чоловік викликав поліцію. Екіпаж прибув хвилин за 5.

  • Водій почав “морозитись”: я не я, автобус не мій, документів нема. За той час спочатку прийшов його знайомий, і зі словами “ну що, доїздився?” зацідив йому в губу. Потім приїхав власник маршруту з Мединським. Відмазати водія не вдалося, оформивши матеріали його повезли в наркодиспансер на перевірку кількості алкоголю в крові.
    Документи знайшли, номер автобуса та маршрут знаю, але нехай закінчаться слідчі дії, – пише Андрій Чернов у групі Бойкот маршруток у Тернополі    .

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