У Тернополі затримали п’яного за кермом, так ще й без документів

38-річного водія “Mercedes”, який порушив ПДР, зупинили інспектори патрульної поліції, вул. Братів Гжицьких, 29 березня, близько 3-ї години ночі.

Окрім того, що водій явно був нетверезий, він не мав усіх відповідних документів. Від проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився.

Патрульні склали на водія відповідні протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст.126 (Керування без відповідних документів)