У Тернополі затримали п’яного забіяку, який хотів влаштувати “розбірки”

“Невідома особа стукає в двері та погрожує їх вибити”, – таке повідомлення надійшло на планшет патрульним 25 січня, близько 20-ї години.

Прибувши на вулицю Назарія Яремчука, інспектори поспілкувались з 37-річною заявницею, котра розповіла, що молодий хлопець хуліганив, стукав у двері, погрожував, висловлювався нецензурною лайкою.

На місці інспектори виявили 19-річного громадянина з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Він не заперечував своєї вини. Під час спілкування розповів патрульним, що намагався потрапити до будинку, щоб поспілкуватись з хлопцем, який образив його подругу.

Інспектори помітили, що у хлопця поранена рука. Той розповів, що просто впав. Патрульні надали йому домедичну допомогу.

Хлопця доставили до відділу поліції. Патрульні склали на нього протокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство. У відділку з’ясувалося, що хлопець у цей вечір розбив скло в автомобілі Opel Movano, а також його підозрюють у причетності до пошкодження низки автомобілів на масиві “Дружба”.