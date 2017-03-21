Новини Тернополя 

У Тернополі знайшли авто, яке перебувало у розшуку на Київщині

Maryana Прокоментуй!

Патрулюючи вулицю Чехова, інспектори виявили ВАЗ 21093 у якого був прикріплений сторонній предмет на номерному знаку, що є порушенням ПДР.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що автомобіль перебуває в активному розшуку Білоцерківським ВП ГУНП в Київській області від 2 липня 2016 року.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На правопорушника патрульні склали відповідні адмінматеріали. Автомобіль евакуювали

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