У Тернополі знайшли авто, яке перебувало у розшуку на Київщині

Патрулюючи вулицю Чехова, інспектори виявили ВАЗ 21093 у якого був прикріплений сторонній предмет на номерному знаку, що є порушенням ПДР.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що автомобіль перебуває в активному розшуку Білоцерківським ВП ГУНП в Київській області від 2 липня 2016 року.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На правопорушника патрульні склали відповідні адмінматеріали. Автомобіль евакуювали