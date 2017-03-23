У Тернополі знову “обчистили” машину

Ще один факт крадіжки задокументували правоохоронці Тернопільського відділу поліції з автомобіля. Із заявою про зникнення майже 13 000 гривень звернувся 39-річний мешканець Тернопілля.

Чоловік розповів, що залишив транспортний засіб неподалік центрального автовоклазу, аби зробити покупки. Повернувшись, виявив пошкоджені двері зі сторони водія, а з салону зникло 195 євро, 200 американських доларів та 1605 гривень. За допомогою потерпілий одразу звернувся до поліцейських.