Новини Тернополя 

У Тернополі знову “обчистили” машину

Maryana Прокоментуй!

Ще один факт крадіжки задокументували правоохоронці Тернопільського відділу поліції з автомобіля. Із заявою про зникнення майже 13 000 гривень звернувся 39-річний мешканець Тернопілля.

Чоловік розповів, що залишив транспортний засіб неподалік центрального автовоклазу, аби зробити покупки. Повернувшись, виявив пошкоджені двері зі сторони водія, а з салону зникло 195 євро, 200 американських доларів та 1605 гривень. За допомогою потерпілий одразу звернувся до поліцейських.

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