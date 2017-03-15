У Тернополі з’явиться ще одна меморіальна дошка

Тернопільська крайова організація НРУ звертається з проханням до усіх, хто пам’ятає та шанує засновника РУХу на Тернопільщині, поета, лікаря, першого голову Тернопільської обласної спілки письменників України Георгія Петрука-Попика долучитися до збору коштів на виготовлення та встановлення йому меморіальної дошки у м. Тернопіль, приуроченої до 85-ти річчя від дня народження.

Загальна вартість меморіальної дошки становить 143 000 грн.

Реквізити для переказу коштів:

Отримувач: Петрук-Попик Ганна Василівна Установа банку: Тернопільське відділення №770 ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО: 300023 Код отримувача: 1635910380 Рахунок: 26204012091844 Призначення платежу: для виготовлення меморіальної дошки пам’яті Георгія Петрука-Попика

Довідка: Георгій Петрук-Попик (18.04.1932-15.06.2006) – український поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч, лауреат премій імені брати Лепких та імені Уласа Самчука, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2002) та нагрудною відзнакою Народного Руху України ««За заслуги перед українським народом» ІІ ступеня (2004).

Працював завідувачем Тернопільської обласної СЕС, член правління Національної спілки письменників України, очолював Тернопільську обласну організацію НСПУ. Став ініціатором створення Тернопільських обласних організацій Товариства української мови імені Тараса Шевченка, «Меморіалу», ініціював створення та тривалий час очолював першу в Україні Тернопільську крайову організацію Народного Руху України, був членом Центрального Проводу НРУ.