У тернополянки вночі вкрали машину

Наприкінці грудня до правоохоронців звернулася тернополянка з повідомленням про те, що в неї викрали автомобіль. За словами жінки, ввечері вони припаркувала іномарку в дворі багатоповерхівки, а вранці її не виявила на місці.

Автомобіль розшукали того ж дня у сусідньому дворі. При огляді транспортного засобу було виявлено пошкодження замка запалювання. А за пошуки викрадача взялися співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції.

Днями особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 21-річний житель Березовиці. Не зважаючи на молодий вік, він уже встиг накриміналити й був судимий за крадіжки та заволодіння автотранспортом. Цього разу знову викрав чужу автівку, аби покататися.

За новий злочин підозрюваному інкримінують частину 1 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом.