У тернополянина “обчистили” машину на кругленьку суму

Із заявою про крадіжку до Тернопільського відділу поліції звернувся житель Тернополя. Чоловік повідомив, що з його транспортного засобу “Volkswagen LT” зникла барсетка, в якій знаходились гроші та документи.

Правоохоронці встановили, що 36-річний чоловік залишив транспорт неподалік станції обслуговування автомобілів. Повернувшись, житель обласного центру помітив, що пасажирське вікно пошкоджене, а з транспортного засобу зникла барсетка в якій знаходились 12 000 гривень та документи.

Потерпілий каже, що крадіжка трапилася впродовж двадцяти хвилин. Саме на стільки він відлучався по справах.

Працівники застерігають краян не залишати цінні речі на видному місці у салоні автомобіля, адже саме цим ви і приманюєте злодіїв. Окрім того, що зловмисники викрадуть майно задля збагачення, то ще й пошкодять автомобіль.