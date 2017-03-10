Новини Тернополя 

У тернополянина в магазині витягнули мобільний телефон

Maryana Прокоментуй!

Житель обласного центру через свою неуважність та безпечність став жертвою зловмисника. Чоловік прийшов в магазин за покупками, відволікся на декілька хвилин і саме цим скористався злодій.

Невідома особа викрала з кишені тернополянина мобільний телефон. У ході проведення оперативно – розшукових заходів, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний мешканець Тернополя. Чоловік в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження за ч.1 статті 185 ККУ- крадіжка.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів.

Триває слідство.

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