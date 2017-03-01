Новини Тернополя 

У тернополянина вкрали два велосипеди

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Два спортивні велосипеди зникли з підвального приміщення 46-річного тернополянина. Злодій уночі зірвав замки та викрав недешевий транспорт.

Загалом за статистикою найчастіше велосипеди викрадають саме із під’їздів, сушильних приміщень та комор. На другому місці – громадські місця. Здобиччю злодія стають велосипеди залишені біля торгових центрів, ВУЗів та кафе.

Не залишайте транспорт без нагляду надовго. Навіть кодовий замок не завжди вбереже від крадіжки. Не захистять і двері підвалу. Найнадійніше місце – власне помешкання. Краще знайти місце в квартирі, в гаражі за надійними замками аніж залишитися без двоколісного транспорту.

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