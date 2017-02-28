У вогні на Тернопільщині загинув чоловік

27 лютого о 17:56 в с.Башуки Кременецького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнем знищено підлогу на площі 4 м.кв, телевізор та пошкоджено речі домашнього вжитку. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Власника помешкання, який внаслідок пожежі отримав опіки, було передано працівникам швидкої допомоги. Від отриманих травм потерпілий помер в Кременецькій центральній районній лікарні.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста, врятовано будівлю та інші матеріальні цінності.