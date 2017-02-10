У жительки Тернопільщини прямо з рук вкрали айфон та особисті речі

Із заявою про відкрите викрадення майна до правоохоронців Заліщицького відділення поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що 8 лютого близько 18:20 на околиці райцентру, до неї підбіг невідомий та вирвав із рук сумку.

За словами потерпілої, в ній знаходився мобільний телефон марки “Айфон”, 200 гривень та інші особисті речі. На момент грабежу людей поруч не було, а сама жінка за ним побігти не змогла, бо вагітна. На її крик про допомогу вийшли сусіди, але злодій втік. Жінка частково змогла описати нападника.

Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення його особи.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 186 частина 1 ККУ – відкрите викрадення чужого майна.