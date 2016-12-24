Новини Тернополя 

У жителя Тернопільщини знайшли бойові патрони

Maryana Прокоментуй!

Факт незаконного зберігання боєприпасів інкримінують лановецькі поліцейські у місцевого жителя. Чоловік носив у кишенях бойові патрони.

Повідомлення про небезпечну знахідку у кишені відвідувача медзакладу надійшло до працівників поліції від лікаря районної лікарні. Той розповів, що під час надання медичної допомоги виявив у пацієнта предмети схожі на бойові патрони.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що у 26-річний пацієнт лікарні – мешканець Гусятина, який співмешкає з місцевою жителькою. Патрони, як зазначає він знайшов на орендованій ним квартирі в іншій області, куди їздив на заробітки. Вирішив привласнити.

Боєприпаси правоохоронці вилучили і направили на експертизу.
Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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