Новини Тернополя 

У зоні АТО загинув Володимир Єгоренко з тернопільської артилерійської бригади

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29 березня близько 17 год. під час виконання бойового завдання в зоні АТО загинув військовослужбовець батальйону охорони в/ч В1428, солдат Єгоренко Володимир Володимирович,уродженець Одеської області. Автомобіль ГАЗ-66 яким він керував потрапив під мінометний обстріл і внаслідок прямого попадання міни, військовослужбовець отримав численні осколкові та вогнепальні поранення. Солдат Єгоренко В.В. був доправлений до реанімації шпиталю де проводились невідкладні заходи щодо його порятунку, але врятувати життя військовослужбовцю не вдалося. Вдома у нього залишилися двоє дітей та дружина.

Командування та особовий склад окремої артилерійської бригади висловлює глибокий сум з приводу втрати свого побратима та приносить співчуття рідним загиблого.

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