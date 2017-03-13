“Українці чекають безвізу точно так само як чекали звільнення Савченко”, – тернополянин Володимир Гевко

Українці чекають безвізу точно так само як чекали звільнення Савченко. Бо українцям конче треба чогось чекати.

Але результат буде таким самим. Бліденьким і розчаровуючим.

Бо толку з безвізу, якщо шкодуватимеш собі навіть кави в аеропорту випити ̶з̶а̶ ̶4̶ ̶є̶в̶р̶о̶ за 120 гривень.

Мені оця вся ситуація нагадує як Рамсі Болтон припрошував малого Старка бігти до брата через поле.

Де б ти не поїхав – прокляття “помножити на 30” буде тебе переслідувати.

Їдьте, українці, маєте безвізовий режим.

Володимир Гевко, Тернопіль.