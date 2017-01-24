Новини Тернополя 

Уродженець Великих Бірок в Естонії представив Петру Порошенку Центр української культури

Irena Прокоментуй!

Президент Петро Порошенко зустрівся з представниками української громади, що мешкають в Естонській Республіці. Зустріч відбулася в Українській греко-католицький церкві Центру української культури у Таллінні.

Зокрема, уродженець Великих Бірок, культурний і громадський діяч Анатолій Лютюк репрезентував Петру Порошенку Центр української культури в Талліні.

Центр Української культури у Таллінні є позаконфесійною організацією, яка відкрита для людей усіх вірувань. На території Центру розміщується невелика бібліотека, школа монастирських та українських народних ремесел, Музей народного українського мистецтва, складовою частиною якого є експозиція українських писанок та експонати традиційного українського костюму східних та західних областей України, а також української вишивки, ткацтва, кераміки.

Можливо Вам сподобається:

Сьогодні на Тернопільщині – День жалоби

Redaktor Вимкнено

Міська рада так поспішала знищити дитячий майданчик на вул. Гнатюка, що забула порахувати дерева

Redaktor Вимкнено

Оформляти спадщину на Тернопільщині тепер буде простіше!

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *