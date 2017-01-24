Уродженець Великих Бірок в Естонії представив Петру Порошенку Центр української культури

Президент Петро Порошенко зустрівся з представниками української громади, що мешкають в Естонській Республіці. Зустріч відбулася в Українській греко-католицький церкві Центру української культури у Таллінні.

Зокрема, уродженець Великих Бірок, культурний і громадський діяч Анатолій Лютюк репрезентував Петру Порошенку Центр української культури в Талліні.

Центр Української культури у Таллінні є позаконфесійною організацією, яка відкрита для людей усіх вірувань. На території Центру розміщується невелика бібліотека, школа монастирських та українських народних ремесел, Музей народного українського мистецтва, складовою частиною якого є експозиція українських писанок та експонати традиційного українського костюму східних та західних областей України, а також української вишивки, ткацтва, кераміки.