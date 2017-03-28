Уважно придивіться на це відео: цього чоловіка розшукують у Тернополі

21 години до Тернопільського відділу поліції звернулася продавець магазину дитячих іграшок , що в торговому центрі «Подоляни». Дівчина розповіла про те, що з каси зникли понад десять тисяч гривень.

Як встановили оперативники, продавець близько дев’ятнадцятої години вийшла з крамниці, проте захисні жалюзі, які служать дверима, не замкнула, а лише опустила. Відсутністю продавця і легким доступом до каси скористався невідомий молодий чоловік. Зловмисник викрав понад десять тисяч гривень.

Уважно придивіться до молодика, котрого зафіксували камери відеоспостереження. Якщо ви впізнали його, повідомте про це працівників поліції. Контактні номери телефонів : (0352)27-11-70, 27-11-71, 067 259 15 18.

