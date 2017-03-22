В десятці найкращих студентів України є тернопільські

З 15 до 17 березня 2017 року в Національному університеті фізичного виховання і спорту України пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Спорт» та спеціальністю «Спорт (за видами)».

Участь в Олімпіаді взяли 47 студентів з 15 вищих навчальних закладів України, що представляли 12 міст: Київ, Дніпро, Харків, Львів, Тернопіль, Суми, Вінниця, Херсон, Луцьк, Чернівці, Кропивницький, Житомир.

Гідно представили Тернопільський національний педагогічний університет студентки ІV курсу факультету фізичного виховання Юлія Лукачат та Вікторія Борута. За підсумками трьох конкурсів Юля замкнула десятку найсильніших.

Спеціальною грамотою за високий рівень теоретичних знань з дисципліни «Історія олімпійського руху» відзначено Юлію Лукачат.

Організатори олімпіади провели спеціальний конкурс на призи Олімпійської академії України на тему «Знавець Олімпійського спорту», в якому Ю. Лукачат посіла ІІ місце.

Оргкомітет відзначив достойний рівень знань студентів нашого університету і відзначив грамотою «За підготовку учасників» педколектив ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Наукове керівництво і супровід здійснював доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Єднак В. Д.