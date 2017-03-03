Новини Тернополя 

В “Новусі” у Тернополі трапився конфуз з двома п’яницями

Maryana Прокоментуй!

Вчора, близько 19-ї години, на службу 102 надійшло повідомлення, що в торговому центрі на вулиці Перля невідомі особи випили алкоголю на 1600 гривень.

Інспектори оперативно виїхали на місце події, де виявили двох громадян в нетверезому стані. Вони навідріз відмовлялися заплатити за випитий алкоголь, мотивуючи тим, що у них при собі немає грошей. Полісмени встановили осіб. 37-річний правопорушник уже був двічі судимий за крадіжки.

Відтак патрульні викликали слідчо-оперативну групу, для з’ясування усіх обставин

Можливо Вам сподобається:

Тернополяни заспівали гімн України міліціонерам на прощання (відео)

Redaktor Вимкнено

Депутати тернопільської обласної ради забули, як працювати

Redaktor Вимкнено

Що коїться зараз в тернопільському ДАІ (пряма трансляція)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *