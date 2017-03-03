В “Новусі” у Тернополі трапився конфуз з двома п’яницями

Вчора, близько 19-ї години, на службу 102 надійшло повідомлення, що в торговому центрі на вулиці Перля невідомі особи випили алкоголю на 1600 гривень.

Інспектори оперативно виїхали на місце події, де виявили двох громадян в нетверезому стані. Вони навідріз відмовлялися заплатити за випитий алкоголь, мотивуючи тим, що у них при собі немає грошей. Полісмени встановили осіб. 37-річний правопорушник уже був двічі судимий за крадіжки.

Відтак патрульні викликали слідчо-оперативну групу, для з’ясування усіх обставин