У 2017-му минає 43 роки Тернопільському біатлону. Як все починалося

В цьому році минає 43 роки Тернопільському біатлону.

А все почалося у 1974 році коли Ігоря Мирославовича Починка, після закінчення місцевого педінституту, направили на роботу вчителем фізкультури в Домаморицьку восьмирічну школу Тернопільського району. На базі школи було створено першу групу початкової підготовки з біатлону. За підтримки Миколи Петровича Опанасюка, на той час, голови Тернопільської обласної ради ФСТ «Колос», біатлон почав розвиватися в сільському спортивному товаристві.

1975 рік. Тернополяни вперше беруть участь у літній першості України з біатлону. Борис Ладика, Степан Горішний, Богдан Ониськів стають її першими призерами. У 1977 році на перших Республіканських сільських спортивних іграх з біатлону, які проходили в смт. Ворохта на Івано-Франківщині, збірна команда Тернопільщини зайняла перше загальнокомандне місце у складі Ігоря Починка, Григорія Макара, Ярослава Хомяка та юніорів Петра Мислика, Богдана Ониськіва, Володимира Голомбійовського, Степана Демборинського. Всі члени команди увійшли до складу збірної Центральної Ради товариства «Колос». У цьому ж році Ігор Починок стає першим майстром спорту з біатлону на Тернопільщині.

Тернопільське обласне фізкультурно-спортивне товариство «Колос» виступає організатором побудови навчально-спортивної бази у селі Підгороднє поблизу обласного центру. Ініціаторами виступили голова обласної ради «Колос» Гевчук Д.П., його заступник Павліченко В.В., голова Тернопільського райвиконкому Косенко Б.Г., голова обласної ради профспілок АПК Козяр Є.Д., голова колгоспу «Слава» Герасимчук В.Г. У мальовничому місці, на узліссі села Підгороднє збудовано центр по підготовці біатлоністів. Тут чудовий тренажерний зал, реабілітаційний центр, приміщення для проживання спортсменів, харчоблок, сауна, склад спортінвентарю, стрільбище і лижоролерна асфальтова доріжка довжиною 2,5 км з підходом до стрільбища.

У січні 1979 року при Тернопільському обласному ФСТ «Колос» відкривається дитячо-юнацька спортивна школа, де чільне місце зайняв олімпійський вид спорту – біатлон.

Вчителі фізкультури сільських шкіл Починок І.М., Хом’як Я.В., Макар Г.Є., Покиданець Г.Г., Мацько А.А.,Коваленко А.М., Гаєвський Л.В., Бутко В.П., Калакура П.М., Щур В.М., Солоненко М.М., Смакула М.В., Коротких С.В., Навроцький В.М., Гаяць Я.Є., Стецюк І.Г., Пакулін В.Я. стають першими тренерами з біатлону, проводили селекційну роботу, знаходили здібних дітей.

Про Ігоря Починка – як тренера заговорили тоді, коли його вихованці Тарас Дольний (с.Чумалі Збаразького району) та Віктор Щур (смт.Гусятин) у складі збірної команди республіки на V зимовій Спартакіаді СРСР стали срібними призерами в естафеті 4 х 7,5 км. Що успіх цей не випадковий, спортсмени доводили багато разів. Тарас Дольний виграв Кубок країни і блискуче виступив на Всесвітній Універсіаді в Болгарії, здобувши три «золоті» нагороди. Також йому підкорялися «золота», «срібна» та «бронзова» вершини трьох Спартакіад народів СРСР, понад двадцять разів він піднімався на найвищу сходину пошани на чемпіонатах України. Віктор Щур став переможцем першості СРСР, неодноразовим чемпіоном республіканських першостей. А в протоколах великих змагань появлялись все нові імена Тернопільських біатлоністів. Іван Чехович (с.Гаї Розтоцькі Зборівського району) завоював «срібло» на міжнародному турнірі в Чехії, Богдан Ліщинський ( с.Добриводи Збаразького району) піднявся на вершину п’єдесталу пошани Х зимової Спартакіади України, а потім показав кращий результат у всесоюзній першості сільських спортсменів.

Чемпіонами України ставали Петро Мислик (с.Гаї Розтоцькі), Володимир Бортняк (смт.Гусятин), Володимир Савка (с.Гаї Розтоцькі), призерами чемпіонату України були Микола та Світлана Смакули (с.Добриводи Збаразького району). Чемпіоном України серед юніорів був Олександр Бортняк з Гусятина. Тренували спортсменів Л.В.Гаєвський, В.П.Бутко, Г.Г.Покиданець, І.М.Починок.

Значний вклад в розвиток біатлону Тернопільщини докладають заслужені тренери України подружжя Олег та Ірина Меркушини.

А жіночий біатлон на теренах області робить тільки перші кроки. Ігор Починок один із тренерів-ентузіастів, який взяв на себе турботу про його розвиток. Свого роду сенсаціє став блискучий виступ на чемпіонаті України Надії Підперигори (м. Копичинці Гусятинського району) – вона виграла дві гонки, Марія Польова зі Львівщини стає чемпіоном України з літнього біатлону, а Ірина Шмигановська (смт.Гусятин) виграє Кубок Радянського Союзу та стає призером Спартакіади СРСР. Чемпіонами та призерами України серед юніорок та дівчат були Ольга Здеб, Наталя Тернова, Леся Савків, Ольга Цап (всі з м.Бережани), Софія Вівчарик (с.Гаї Розтоцькі Зборівський район), Леся Плаксій (с.Березовиця), перші тренери яких були Калакура П.М., Г.Г.Покиданець, М.П.Опанасюк, В.П.Бутко. А ще вихованцям Ігоря Починка Тарасу Дольному, Надії Польовій (м.Бережани), Ірині Шмигановській, Івану Чеховичу, Віктору Щуру аплодувала спортивна Європа, коли вони здобували тріумфальні перемоги на міжнародних змаганнях у Болгарії, Угорщині, Чехословаччині, Німеччині.

В різні роки чемпіонами та призерами чемпіонатів України ставали біатлоністи, які захищали честь Тернопільщини – Роман Рудник, Юрій Заєць, Іван Рудник (с.Добриводи Збаразького району), Володимир Коруц, Роман Ступінський (с.Драганівка Тернопільського району), Валерій Кидасюк (м.Кременець), Зеновій Велиган (Бучацький район), Олександр Починок (м.Тернопіль), який ще і завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи.

Значний внесок в історію Тернопільського біатлону внесли: Олена Зубрилова – учасниця ХVІІІ і ХІХ зимових Олімпійських ігор, Іван Максимов – учасник ХІХ зимових Олімпійських ігор. Але в авангарді слави завжди стояли місцеві вихованці. З приємністю і шаною пам’ятають жителі с. Підгороднє свою односельчанку Любу Бурковську, яка здобула золоту і срібну медалі на перших зимових юнацьких іграх України. Тарас Дольний, майстер спорту міжнародного класу, учасник ХІХ зимових Олімпійських ігор у Ліллехамері, який із-за прикрої невдачі у стрільбі стоячи на останньому вогневому рубежі не зміг піднятися на другу сходинку найвищого п’єдесталу олімпійської шани.

Тренери-викладачі з біатлону в постійному активному пошуку, залучається талановита молодь, повсякденні тренування і високі результати у змаганнях.

Сьогодні, імена наших земляків, знанні не лише в Україні, а й у світі: насамперед це гордість нашого біатлону заслужений майстер спорту Олена Підгрушна чемпіонка ХХІІ зимових Олімпійських Ігор з біатлону (Сочі, 2014 рік), чемпіонка світу та Європи; майстер спорту міжнародного класу Дмитро Підручний, учасник ХХІІ зимових Олімпійських ігор (Сочі, 2014 рік), чемпіон, срібний та бронзовий призер Всесвітньої зимової Універсіади; майстер спорту міжнародного класу Світлана Крикончук, срібна призерка чемпіонату Європи, чемпіонка Всесвітньої зимової Універсіади, чемпіонка світу та Європи з літнього біатлону; майстер спорту України Андрій Возняк, чемпіон та призер чемпіонату Європи серед юніорів, призер етапу Кубка Європи, чемпіон Європи з літнього біатлону; майстер спорту міжнародного класу Людмила Писаренко, чемпіонка світу та Європи з літнього біатлону, призерка етапів Кубка Європи; майстер спорту України Андрій Богай, чемпіон світу та Європи з літнього біатлону; майстер спорту України Тетяна Трачук, срібна призерка чемпіонату світу та чемпіонка Європи з літнього біатлону; майстер спорту України Олександр Починок, бронзовий призер чемпіонату Європи; майстер спорту України Людмила Сагайдак, срібна призерка Всесвітньої Універсіади, бронзова призерка чемпіонату світу з літнього біатлону.

Відзначимо досягнення нової плеяди біатлоністів Тернопільщини: кандидата в майстри спорту Назарія Бурика, срібного призера чемпіонату світу та Європи з літнього біатлону; майстра спорту України Володимира Моравського, чемпіона України, кандидат в майстри спорту Івана Моравського, бронзового призера чемпіонату Європи серед юніорів, чемпіона Європи з літнього біатлону; кандидата в майстри спорту Ігоря Гарбуза, чемпіона Європи з літнього біатлону; майстра спорту України Марії Кручової, переможниці етапів Кубка світу серед юніорів 2017 року, переможниці етапів Кубка світу серед юніорів 2017 року, майстра спорту міжнародного класу Анастасію Меркушину, чемпіонку світу серед юніорів, майстра спорту України Віталія Труша, неодноразового переможця етапів Кубка світу серед юніорів, та багато інших.

В області підростає нове покоління спортсменів які уже заявили про себе на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях під керівництвом тренерів-викладачів Бурика Назарія, Починка Ігоря, Крикончук Світлани це: Цебринський Назарій, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів з біатлону, Бригадир Руслан, Бригадир Роман чемпіони України серед юнаків, кандидати в збірну команду юніорів України; Брикайло Мар’яна бронзова призерка чемпіонату України серед юнаків та дівчат (в естафеті); Дячук Наталія переможець Всеукраїнських змагань з біатлону серед ДЮСШ; Марфут Микола срібний призер Всеукраїнських змаганнях серед ДЮСШ.

Ще зовсім юним, але талановитим, «амбітним» учням, фахівці біатлону пророкують досягнення в спорті, це перш за все: Мандзин Віталій, Мандзин Мар’яна, Медоєва Олександра, Бондарчук Назарій, Марковецька Діана з Тернополя; Зорій Мажена з с. В.Ходачкова Козівського району; Галайко Андрій з с.Підгороднього; Драбик Давид, Драбик Богдана, Смолій Діана з Лановецького району; Усенко Олександра, Походалова Богдана, Крикончук Юрій з Шумського району; Конська Іванна, Галат Віталій з Збаразького району; Капеняк Михайло, Кондрацький Сергій з Козівського району яких тренують тренери-викладачі Моравський Володимир, Починок Ігор, Бурик Тетяна, Стецюк Іван, Кирилюк Василь, Кацан Роман.

За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність, державними нагородами відзначені Починок Ігор Мирославович орденом «За заслуги» III ступеня (в 2013 році), Підгрушна Олена орденом княгині Ольги III ступеня (14 вересня 2013 року), та орденом княгині Ольги ІІ ступеня (23 серпня 2014 року). Зірка з іменем Олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної поповнила “Алею зірок” в Тернополі 28 серпня 2014 року.

«За вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту на Тернопільщині» Починок Ігор Мирославович в 2009 році, а Підгрушна Олена в 2013 році ставали лауреатами конкурсу «Людина року» на Тернопільщині.

На такій позитивній ноті хочеться закінчити розповідь про біатлон Тернопільщини, його становлення та досягнення.

ФЕДЕРАЦІЯ БІАТЛОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.