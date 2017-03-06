В УГКЦ новий доктор Східних церковних наук з Тернопільщини

1 березня синкел у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ митрофорний протоієрей Андрій Іван Говера здійснив захист докторської дисертації на тему «Літургійне життя священників та вірних УГКЦ в період підпілля (1946-1989р.р.)».

Захист проходив в столиці Італії у Папському Східному інституті. На захисті були присутні брати протоієрея: Екзарх Луцький Кир Йосафат (Говера) та Апостольський Делегат для греко-католиків у Казахстані та Середній Азії митрофорний протоієрей Василь Говера. Також прибув Канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре владика Іриней (Білик) та президент Товариства “Свята Софія” для українців католиків та настоятель Собору Святої Софії у Римі о. Марко Ярослав Семеген. Приїхала делегація мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ та студенти, які навчаються у папських університетах Рима.

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій, Єпископ-помічник Теодор та працівники Курії Митрополії щиро вітають отця-доктора Андрія Івана із успішним захистом докторської праці.